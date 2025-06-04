Более 20 муниципальных дорог отремонтируют в Чехове в 2025 году

В Чехове продолжается капитальный ремонт муниципальных дорог. Сейчас специалисты приступили к работам на улицах Мира и Полиграфистов.

Специалисты снимут старое покрытие, заменят бордюры, расширят существующий разворот и обустроят новые парковочные места. Общая протяженность двух участков дорог — почти два километра.

В планах на этот год провести ремонт на участках по следующим адресам: улица Дружбы, Молодежная, Мира, Первомайская, Лопасненских ополченцев, Весенняя, Ильича и Советская площадь. Также проведут работы в селе Шарапово, Стремилово, Мелихово, Пешково, в поселке Талалихино, а также в деревнях Чепелево, Манушкино, Нижнее Пикалово, Верхнее Пикалово, Захарково, Венюково, Алферово и Сенино.

Рабочие уже завершили ремонт на трех муниципальных и четырех региональных участках дорог.

Кроме того, в округе проводят работы по озеленению общественных территорий. За один день на клумбах города высадили пять тысяч саженцев цветов.