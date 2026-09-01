Более 20 молодых педагогов начали работу в школах Богородского округа

Молодые педагоги будут преподавать математику (4), русский язык и литературу (2), иностранные языки (5), физкультуру (2), вести начальные классы (3), а также работать воспитателями (5), логопедом (1) и психологом (1). 10 специалистов пришли по целевым договорам. Еще 6 студентов из Государственного университета просвещения и Государственного гуманитарно-технологического университета также приступят к работе. Кроме того, в округ приехали 3 педагога из других регионов: из Ростовской, Свердловской и Саратовской областей.

В Богородском округе действует многоуровневая система поддержки педагогов. На федеральном уровне работает программа «Земский учитель» с выплатой 1 миллион рублей. Региональные меры включают «подъемные» 150 тысяч рублей, ежемесячную доплату 6 тысяч рублей в течение трех лет, надбавку за классное руководство. В сфере жилищного обеспечения педагогам предлагают компенсацию аренды жилья 25 тысяч рублей ежемесячно и социальную ипотеку.

Профессиональная поддержка включает обязательное наставничество сроком не менее года и приоритетные места в детских садах для детей педагогов. Муниципалитет дополняет систему премией главы за достижения, ежемесячными выплатами для совмещающих работу с заочным обучением и снижением родительской платы на 10 процентов.

Приход молодых специалистов, педагогов из других регионов и выпускников по целевым договорам — важный шаг для развития образовательной среды округа. Комплексная система поддержки помогает не только привлечь кадры, но и создать условия для их профессионального роста и комфортной жизни.