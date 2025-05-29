Более 20 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Серпухове

В городском округе Серпухов продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Ремонтные работы ведутся одновременно на нескольких территориях: в Серпухове, Протвине, поселке Оболенск и деревне Васильевское.

Подрядчиком выступает организация «Комтех», которая осуществляет ремонт в 25 многоквартирных домах муниципалитета. В настоящее время на 17 объектах выполняются фасадные работы, а на девяти — ремонт кровли. Первый этап комплексного ремонта включает обустройство кровли, после чего приступают к обновлению фасадов. При этом цвет фасадов согласовывается с жильцами домов.

Отмечается, что на некоторых домах кровля была заменена в прошлом году, поэтому там уже начался ремонт фасада. Кроме того, в шести домах планируется замена балконных плит, а в одном — ремонт фундамента. Все работы ведутся строго по графику.

«Внешний облик муниципалитета и качество жизни граждан — наш приоритет. Следим за всеми этапами работ вместе со строительным контролем и Центром содействия строительству, капитальному ремонту учреждений городского округа», — подчеркнул временно исполняющий обязанности главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.