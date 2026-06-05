Более 20 млрд рублей привлекут в развитие АПК в Подмосковья по итогам ПМЭФ

Подмосковье пописало соглашение о реализации шести инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса в ходе Петербургского международного экономического форума. Общая сумма инвестиций составит 22 миллиарда рублей.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, ключевым напарвлением стало развитие молочного животноводства. Так, в Наро-Фоминске Совхоз «Головково» реализует проект на 2,3 тысячи голов фуражного стада с инвестициями 3,9 миллиарда рублей. А в Зарайске компания «Сельхозпродукты» построит комплекс на 2,4 тысячи особей на 2,3 миллиарда. Также ферму на тысячу голов создадут в Щелкове.

Кроме того, в Электростали построят вторую очередь тепличного комплекса «Иванисово» с инвестициями более 11,8 миллиарда рублей. А в Кашире появится норковая ферма.

Мясокомбинат «Клинский» продолжит реконструкцию и модернизацию производства мясных и колбасных изделий. Компания уже завершила первый этап проекта на два миллиарда рублей. В расширение инвестируют еще миллиард.

«Реализация проектов направлена на решение основных задач агропромышленного комплекса региона. Она позволит не только нарастить сырьевую базу, но и расширить мощности переработки, что обеспечивает более высокую добавленную стоимость продукции», — отметили в министерстве.