Более 20 млн человек побывали в парках Подмосковья с января

С начала года парки Подмосковья посетили более 20 миллионов человек — это на 4,6 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Интерес к городским зеленым зонам растет, особенно в марте, когда количество гостей превысило 8,2 миллиона. В январе парки приняли 6,2 миллиона посетителей, в феврале — 5,7 миллиона.

«На территории Московской области расположено 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки и лесопарки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона.», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Лидером по посещаемости стал парк «Пехорка» в Балашихе, который за три месяца посетили 728 тысяч человек. В парке есть все необходимое для отдыха — игровые и спортивные зоны, 5D-кинотеатр, контактный зоопарк, прогулочная набережная и площадка для выгула собак.

На втором месте расположился Центральный парк в Долгопрудном. Его посетили 534 тысяч человек. Парк расположен у прудов, где можно покормить уток и порыбачить. Здесь обновили дорожки, сделали велодорожку, построили скейт-парк, установили скамейки и урны. Тройку лидеров замкнул Центральный городской парк в Пушкино, где побывали 485 тысяч человек.

В топ-5 также вошли парк имени Толстого в Химках и Центральный парк в Ленинском округе. Напомним, парки продолжают развиваться и предлагать новые возможности для отдыха, делая прогулки в Подмосковье еще комфортнее.