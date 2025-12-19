Более 20 миллионов поездок совершили по Мытищинской хорде с момента открытия

Год назад было запущено движение по Мытищинской хорде — современной 16-километровой дороге с шестью развязками. С момента запуска на трассе зафиксировали 20,5 миллиона поездок.

Транспортные потоки отслеживала автоматизированная система управления дорожным движением с видеокамерами, динамическими табло для водителей и системами весогабаритного контроля. Мониторинг велся круглосуточно.

За время работы автодорогу подключили к программе «Безопасный регион» подмосковного правительства. Видеоаналитика стала помогать проводить профилактику нарушений на пути, выявлять противоправные инциденты и оперативно реагировать на них.

В Минтрансе региона напомнили, что проезд по трассе очень удобен — его можно осуществлять без остановок. Для этого внедрена технология «Свободный поток». Она позволяет оплачивать проезд тремя способами: с помощью транспондеров, через личный кабинет на сайте оператора дороги или Telegram-бот Vistranstoll.