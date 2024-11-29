Более 20 миллионов пассажиров воспользовались транспортом Химок в 2024 году

Более 20 миллионов человек воспользовались общественным транспортом в Химках в этом году. Ежедневно на маршруты в округе выходит более 700 автобусов, троллейбусов и других средств передвижения.

Всего в Химках около 100 направлений, пот котором ежедневно следуют десятки тысяч пассажиров. Самыми популярными среди жителей округа являются: № 342, 344, 443-й и №3. Они связывают Новые и Старые Химки с Москвой. Недавно на дороги вышел новый маршрут № 484с. Он особенно удобен для жителей «Солнечной Системы» и «Двух столиц». Автобус довозит пассажиров от метро до дома.

19 новых автобусов вывели на дороги Химок в этом году. Они комфортнее предшественников, так как оснащены большим количеством посадочных мест, системой климат-контроля, пандусами и камерами видеонаблюдения. Салоны также оборудованы электронными указателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки.

Помимо этого, на маршрут № 3 в Химках вышел первый в Подмосковье электробус. Особенность этого вида транспорта — работа без шума и вибраций.

Отметим, в городском округе особое внимание уделяют состоянию автопарка и соблюдению водителями расписания. Так, в этом году специалисты провели около ста выездных проверок.

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