Более 20 мешков мусора собрали во время субботника на реке Пехорка в Балашихе

В Балашихе прошла экологическая акция в рамках всероссийского проекта «Вода России» по сохранение природных водоемов. Участники очистили берега реки Пехорка, собрав свыше 20 мешков бытового мусора.

К уборке присоединились сотрудники управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха, волонтеры, представители общественных организаций, включая «Молодую Гвардию», работники компании «Вкусно — и точка», а также неравнодушные жители. Всего в акции приняли участие более 30 человек.

Перед началом мероприятия волонтерам раздали необходимый инвентарь и провели инструктаж о правилах сбора мусора и безопасной работы на прибрежной территории.

Организаторами акции выступили Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно с ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса».