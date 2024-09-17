Школьники из Ленинского округа собрали более 20 мешков мусора на экозабеге

Активисты «Движения Первых» в Ленинском округе приняли участие в плоггинг-забег в Дыдылдинском лесопарке. Они собрали более 20 мешков мусора.

Плоггинг-забег «Движения Первых» в Дыдылдинском лесопарке прошел при поддержке территориального отдела Видное «6 микрорайон».

«Мы собрали на этом мероприятии ребят с разных школ, которые неравнодушны к природе и родному краю, но большую часть участников составили активисты Видновской школы № 10. Я хочу особенно поблагодарить учеников за активное участие во всех наших мероприятиях. Ребята отлично постарались, проявили внимание к экологии мест, где мы так любим отдыхать, и достойно поборолись за победу в соревновании по количеству собранного мусора. Также благодарю территориальный отдел Видное „6 микрорайон“ за регулярную помощь в организации наших семейных и молодежных событий, в том числе и второго плоггинг-забега „Движения Первых“ на территории Дыдылдинского лесопарка», — рассказала председатель местного отделения «Движения Первых» Ксения Жукова.

Пять команд состязались по количеству собранных мешков. Участникам предоставили 40 минут для того, чтобы собрать как можно больше мусора. Победителей экологического соревнования наградили грамотами и призами от «Движения Первых».

Школьник, который завоевал первое место, нашел в лесу огромную автомобильную шину и вытащил из реки матрас. За это ему вручили дождевик.

Отметим, подобный экологический забег проходил в поселке Володарского в августе. Порядки 20 активистов собрали около 20 мешков мусора.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».