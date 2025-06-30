Более 20 мероприятий проведут в парках Серпухова с 30 июня по 6 июля

С 30 июня по 6 июля Муниципальное автономное учреждение культуры «Парки Серпухова» подготовило для жителей округа 26 регулярных мероприятий. Гостей приглашают на спортивные тренировки, творческие мастер-классы, а также игры и викторины.

Так, по понедельникам и средам в парке имени Олега Степанова любителей скандинавской ходьбы ждут на суставную гимнастику. Участники зарядятся бодростью под зажигательную и энергичную музыку.

Юных жителей Серпухова приглашают в пятницу, субботу и воскресенье на веселые разминки, игровые программы и интеллектуальные викторины. Также ребята смогут поучаствовать в творческих мастер-классах и спортивных тренировках.

Ко Дню безопасности дорожного движения 3 июля в парке имени Олега Степанова пройдут тематические мероприятия системного расписания: в 16:30 гостей ждут на игровую программу «Приключения на дороге», в 17:00 проведут интеллектуальную игру «Знай и соблюдай», а в 17:30 все желающие соберутся на квесте «Безопасный маршрут».

Помимо этого в парках летом пройдет множество различных активностей: мастер-класс от фаер-клуба «Феникс», тренировка о цирковой студии «Флик-Фляк», показательные выступления от бард-клуба «Гитара нашего времени», мастер-класс по историческому фехтованию, танцевальная тренировка «Бачата», круговая тренировка, растяжка от фитнес-клуба Fresh Power, аэробика, зумба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которую пополняют каждый день.