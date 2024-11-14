Более 20 мероприятий проведут в парках Подольска до 17 ноября

Обширную программу различных активностей подготовили для жителей муниципалитета в трех парках Подольска. На этой неделе состоится более 20 бесплатных мероприятий для взрослых и детей.

Крупных областных и городских мероприятий на этой неделе проводиться не будет. Но в Детском парке, «Дубраве» и парке имени Виктора Талалихина состоятся игровые программы и мастер-классы, совместные пробежки для любителей здорового образа жизни, занятия по скандинавской ходьбе для участников клуба «Активное долголетие» и интеллектуальные викторины для детей.

Парки городского округа пользуются большой популярностью не только у жителей, но и у гостей из других регионов. Здесь есть много природных красот, архитектурных объектов и интересных памятников. Сотрудники учреждений культуры Подольска проводят в парках разнообразные краеведческие мероприятия и экскурсии.

Зону аттракционов закрыли до наступления теплой погоды, но впереди жителей Подольска и туристов ждет множество увлекательных новогодних программ.

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