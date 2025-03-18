Более 20 мероприятий пройдут в парках Серпухова на этой неделе

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести время в парках. Здесь подготовили различные активности, рассчитанные на самый разный возраст и интересы.

По понедельникам и средам в парке имени Олега Степанова проводятся занятия по скандинавской ходьбе. Суставная разминка под энергичную музыку и прогулка по парку помогут зарядиться хорошим настроением и поддерживать физическую форму.

Мастер-классы по историческим танцам предлагают уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлых эпох. Участники смогут изучить основные элементы различных стилей танца, таких как барочный, викторианский или средневековый, и открыть для себя не только технику движения, но и культуру каждого времени.

В пятницу, субботу и воскресенье для юных посетителей парка будут организованы веселые разминки, игровые программы, интеллектуальные викторины и мастер-классы.

21 марта в парке имени Олега Степанова пройдут тематические мероприятия, посвященные Всемирному дню поэзии: квест «Великие поэты», литературная гостиная «Весна в стихах» и мастер-класс по стихосложению «Пиши, как Пушкин».

22 марта в парке состоится фестиваль «Народные#Спортивные игры». С 11:00 до 16:00 посетителей ждут массовая зарядка, командные соревнования по перетягиваю каната, игре в лапту и вышибалам, тематическая фотозона, выставка с использованием культурного кода

и самоварная станция с ароматным чаем.

23 марта в Принарском парке пройдут тематические мероприятия, посвященные Всемирному метеорологическому дню: лаборатория «Секреты синоптиков», игровая программа «Нам погода нипочем, вместе мы играть идем» и интеллектуальная викторина «Под куполом неба».