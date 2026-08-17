Более 20 мероприятий пройдет в парках Серпухова на этой неделе

С 17 по 23 августа в парках Серпухова пройдет 26 мероприятий в рамках еженедельного расписания. Посетителей ждут спортивные занятия, творческие мастер-классы, игровые программы и семейные активности.

В парке имени Олега Степанова, парке Питомник и Принарском парке пройдут занятия по скандинавской ходьбе, танцевальные разминки, игровые программы, творческие мастерские и тренировки с гирями от клуба «Фортис-Серпухов».

22 августа парки Серпухова присоединятся к общеобластному мероприятию «Моей Родины триколор».

В парке имени Олега Степанова праздничная программа пройдет с 14:00 до 18:00. В парках Питомник и Принарском гостей будут ждать с 12:00 до 16:00.

Для посетителей подготовили фотовыставки, акции по раздаче ленточек триколор, показ документального фильма, творческие мастер-классы, интерактивные площадки и концертную программу.

Жителей и гостей Серпухова приглашают провести время на свежем воздухе, отдохнуть всей семьей и принять участие в мероприятиях городских парков.