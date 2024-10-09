Более 20 мероприятий пройдет в парках Богородского округа на этой неделе

Дирекция Богородских парков подготовила насыщенную программу для жителей округа. Она рассчитана на людей разного возраста. Жители смогут посетить парки в Ногинске, Обухове, Электроуглях.

В пятницу всех желающих приглашают на тренировку по скандинавской ходьбе. В 11.00 часов участники смогут пройти маршрут по территории Глуховского парка, а в 13.00 преодолеть дистанцию в центральном парке Ногинска.

Традиционно в центральном парке Ногинска по вторникам и четвергам с 12.00 до 13.00 и с 17.00 до 18.00 часов проходят занятия любительского объединения по изучению спортивно-бального танца для людей элегантного возраста «Танцы Голд» в рамках программы «Активное долголетие».

Активные выходные по традиции начнутся с легкоатлетического забега «5 верст» по территории центрального парка. Старт в 8.30 на главной аллее. А уже в 12.00 на площади всех маленьких гостей будут ждать увлекательные игры и танцы в рамках детской игровой программы.

Яркие развлечения подготовлены и для юных посетителей Глуховского парка — квест-игра, лекция и творческий мастер-класс начнутся с 12.00. Парк «Роща» в Обухове предложит начать субботу с игр на свежем воздухе так же — с 12.00.

Воскресный день в центральном парке пройдет не менее насыщенно: в 12.00 аниматор пригласит всех детей на игровую программу, после которой они смогут принять участие в творческом мастер-классе от детского центра «Сорока-белобока» и продолжить изучать в игровой форме азбуку.

Парк «Липовая аллея» в Электроуглях в 12.00 распахнет свои двери для юных гостей, которых ожидают игровая и познавательная программы, подвижные игры с мячом и творческий мастер-класс.

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