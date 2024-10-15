Более 20 мероприятий пройдет в парках Балашихи в выходные

Парки Балашихи продолжают радовать жителей уютной атмосферой для активного отдыха. К примеру, парк на улице Заречной откроет спортивную неделю рядом мероприятий для любителей физической активности.

Во вторник, 15 октября, и четверг, 17 октября, в парке пройдет традиционный вечерний забег «В закат». Суббота станет насыщенной: в парке на улице Заречной состоится утренний забег «5 верст», а также активная разминка и тренировка по скандинавской ходьбе.

Дружеский старт «5 верст» пройдет и в Пестовском парке, куда приглашают всех желающих, независимо от уровня физической подготовки. После обеда в субботу на площади амфитеатра для детей и их родителей организуют игровую программу и спортивные эстафеты.

Парк «Пехорка» также не остается в стороне и приглашает всех желающих присоединиться к интерактивной программе и эстафетам на центральной сцене в субботу. Неделя завершится праздничной программой «Отцы и дети», посвященной Дню отца, которая пройдет в парках «Пехорка» и «Пестовский» в 15:00.

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