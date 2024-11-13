Более 20 мероприятий пройдет в парках Балашихи на этой неделе

На этой неделе парки Балашихи предложат разнообразные спортивные мероприятия для любителей активного отдыха. С 12 по 16 ноября в Пестовском парке, Ольгинском лесопарке и других локациях пройдут групповые пробежки, эстафеты и мастер-классы.

В Пестовском парке 12 и 14 ноября состоятся совместные пробежки, стартующие в 20:25 у кафе Ботаника. 13 ноября в Ольгинском лесопарке также запланирован совместный старт в 20:00 от входной группы на улице Шестая. Для любителей утренних забегов в субботу пройдет Дружеский старт «5 верст», который начинается в 9:00.

Не только Пестовский парк, но и парк на Заречной предложат три ночных забега 12 и 14 ноября, с началом в 20:00. А 16 ноября в этом же парке ожидается дружеский забег «5 верст» в 9:00.

Для пожилых людей Никольско-Архангельский парк организует занятия по скандинавской ходьбе 11 и 13 ноября. Парк «Пехорка» 16 ноября проведет интерактивную программу с творческими мастер-классами и спортивными эстафетами, а в соседнем парке «Пехорка-лес» можно будет поучаствовать в активной разминке.

С приближением зимы, парки Балашихи продолжают поддерживать активность и здоровый образ жизни среди своих посетителей, предлагая разнообразные мероприятия для всех возрастов.

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