Более 20 мероприятий пройдет в парках Ленинского округа на этой неделе

В парках Ленинского городского округа состоится более 20 различных мероприятий. Все жители и гости смогут принять участие в увлекательных событиях, которые ждут их в ближайшие дни.

Администрация Ленинского округа и команда парка культуры и отдыха города Видное подготовили для горожан разнообразную программу. В этом списке — занятия цигун, спортивные турниры, квесты, мастер-классы, показательные выступления и концертные мероприятия. Кроме того, жители смогут испытать свою физическую силу и стратегическое мышление в клубе Meeple, а также насладиться играми на свежем воздухе.

Программа ориентирована на участников разного возраста, начиная с самых маленьких и заканчивая взрослыми. Все события открыты для любого уровня подготовки и интересов. Важно помнить, что в случае неблагоприятных погодных условий некоторые мероприятия могут быть перенесены или отменены.

Организаторы приглашают всех присоединиться к яркому и активному времяпрепровождению в парках округа и зарядиться положительными эмоциями.

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