Более 20 медиков из Видного приняли участие в областном Съезде детских врачей

Специалисты клинической больницы и перинатального центра в Видном отправились на V Съезд детских врачей Подмосковья. Всего 22 специалиста из Ленинского округа будут обмениваться опытом с коллегами.

Врачи и медсестры из Видного приняли участие в церемонии открытия V Съезда с международным участием «Педиатрия как искусство». Специалистов приветствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Это хорошая возможность обменяться опытом с коллегами со всей России и из-за рубежа. Со своей стороны, мы расскажем о практике внедрения семейно-ориентированного подхода к реабилитационной помощи детям с первых часов жизни и на всех этапах выхаживания. Наше учреждение одним из первых применило этот подход», — рассказал заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра Ленинского округа Максим Новиков.

В мероприятии участвовали 12 детских врачей из Видновской клинической больницы, семь педиатров и неонатологов, две медсестры и главная акушерка перинатального центра в Видном.

В Подмосковье приехали около 1000 врачей, а в онлайне подключились порядка восьми тысяч медиков из 72 регионов страны и 24 стран — Белоруссии, Узбекистана, Канады и Австралии. Съезд продлится до 6 сентября.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».