Более 20 медалей выиграли спортсмены из Чехова на открытом турнире по дзюдо

В городе Котельники состоялся открытый турнир по дзюдо для спортсменов 2007–2015 годов рождения. Воспитанники чеховской спортивной школы «Витязь» имени Васильева завоевали более 20 медалей.

На открытом турнире по дзюдо в Котельниках спортсмены из Чехова выиграли свыше 20 медалей разного достоинства. Готовили ребят к состязаниям тренера Виталий Скопенко, Александр Архипов и Виктор Сергеев.

Первые места заняли: Полина Волкова, Полина Весова, Мария Соснина, Кирилл Чистяков, Владимир Булекбаев, Артем Кожокару, Владислав Федосеев и Максим Александров.

Почетные вторые места завоевали: Игорь Сергеев, Вероника Морозова, Владислава Щипанова, Владислава Федорова, Данил Коновалов, Даниил Панку, Иван Винников и Всеволод Щипанов.

И третьи места достались: Адаму Яковлеву, Рите Маркиной, Сергею Романову, Игорю Егорову, Кириллу Семенову, Никите Морозову, Марии Лукиной.

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