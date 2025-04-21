Более 20 локаций для благоустройства выдвинули в Одинцове на голосование

Всероссийское голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» пройдет с 21 апреля по 12 июня. Жители Одинцовского округа определят один вариант из 29 предложенных.

Участвовать в голосовании могут все граждане России старше 14 лет. Голосование пройдет на портале «Госуслуги» по ссылке zagorodsreda.gosuslugi.ru.

В перечень предложенных территорий вошли: сквер в городе Кубинка, зона отдыха в городе Одинцово на улице Маршала Неделина, зона отдыха на бульваре Маршала Крылова, водоем вокруг Старогородского пруда в Кубинке, Привокзальная площадь в Голицыно, сквер на Красногорском шоссе, зона отдыха на Садовой улице в Одинцове, зона отдыха у Самаринского пруда, сквер на Можайском шоссе в Одинцове, зона отдыха у пруда «Школьник» в Мамоново, пруд в микрорайоне Северный в Голицыно, зона отдыха у верхнего Голицынского пруда, сквер на проспекте Керамиков в Голицыно, зона отдыха в селе Введенское, сквер в деревне Малые Вяземы, территория отдыха в поселке Часцы.