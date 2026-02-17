Более 20 литров донорской крови собрали на акции в IT-компании в Подмосковье

Акция «День донора» прошла в IT-компании «Максимум» в Подмосковье. В ней поучаствовали 50 человек. Совместно они сдали 20 литров крови.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, акцию организовали совместно с областным центром крови в третий раз.

«Проведение донорских акций на регулярной основе стало важной частью нашей корпоративной культуры. С каждым разом мы видим все больший отклик и вовлеченность. Благодарю всех участников за активную гражданскую позицию и вклад в общее дело», — отметил директор компании Александр Степанов.

К акции присоединились сотрудники Мингосуправления и подведомственных ему учреждений. Как отметли в ведомстве, активность участников говорит о высоком уровне их социальной отвественности. Кроме того, один сотрудник министерства подал заявку для вступления в Национальный регистр доноров костного мозга.