Более 20 лифтов заменят в 8 домах в Балашихе в 2025 году

В Московской области продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. В рамках нее и нацпроекта «Жилье и городская среда» в Балашихе в 2025 году заменят 24 лифта в восьми домах.
Помимо этого, в Электростали запланирована реставрация кровли 34 домов. Заказчиком выступает Фонд капитального ремонта Московской области. Всего с начала реализации программы в Подмосковье привели в порядок более 10,6 тысячи крыш многоквартирных домов.
Напомним, собственники домов, могут контролировать ход капитального ремонта с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах. Для этого необходимо перейти в раздел «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта и выбрать необходимое здание.
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