Более 20 «лежачих полицейских» установили в Можайском округе в 2025 году

Работа по повышению безопасности дорожного движения активно ведется в муниципалитете. С начала текущего года в округе установили 26 новых искусственных дорожных неровностей.

Искусственные неровности заставляют водителей снижать скорость вблизи пешеходных переходов, возле социальных объектов, в жилых зонах и на других участках дорог, где особенно важно обезопасить пешеходов, в том числе детей.

Новые «лежачие полицейские» появились в восьми населенных пунктах округа: на улице Москворецкой, пересечении улиц Красноармейской и Герцена, дворовой территории на улицах Мира, 6 и 20 Января, 17, в Можайске, а также в деревнях Бараново, Ченцово, Павлищево, Ивакино, Рыльково, Мокрое, Красный Балтиец и поселке Колычево.

Начальник отдела автомобильных дорог МКУ ММО МО «ЕДТЦ» Павел Кондратьев отметил, что при планировании работ особое внимание обращали на обеспечение безопасности дорожного движения вблизи социальных объектов. «Важно отметить, что такие меры помогают предотвратить дорожно-транспортные происшествия и сохранить жизни людей», — подчеркнул он.