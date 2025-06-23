Более 20 крыш жилых домов отремонтировали в Истре весной 2025 года

Специалисты МБУ «ЖКУ Истра» и УК АО «Истринская теплосеть» активно трудятся над обеспечением надежной защиты домов от осадков. За весенний период они отремонтировали 21 кровлю.

В общей сложности отремонтировали 930 квадратных метров кровель в округе. Работы проводили в Дедовске, Глебовском, Кострове, Онуфриеве и в Первомайском. Специалисты заменили мягкое рулонное покрытие, герметизировали швы линокрома битумной мастикой, отремонтировали металлические парапеты и отливы, заменили шиферные и металлические листы, а также промазали швы и стыки битумным составом.

При составлении графиков ремонта кровель в первую очередь учитываются обращения граждан, в том числе поступившие во время выездных приемов администрации. Такая тенденция позволяет оперативно реагировать на проблемные участки и обеспечивать качественный ремонт там, где это наиболее необходимо.