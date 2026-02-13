Более 20 крыш отремонтируют в Ногинске в 2026 году

В Богородском округе продолжаются масштабные работы по преображению и модернизации жилых многоквартирных домов — полным ходом идет реализация краткосрочной программы по капремонту. «Трехлетка» включает широкий перечень работ — от замены фасадов, кровель, балконных плит до ремонта внутридомовых инженерных систем.

В общей сложности 11 тысяч конструктивных элементов в 1391 многоквартирных домов подлежат замене и ремонту в рамках региональной программы. В очередную трехлетнюю программу на 2026–2028 гг. вошли 168 многоквартирных домов — это 285 видов работ. При этом удалось увеличить объем финансирования работ на 37%. Основным видом работ будет ремонт кровель и внутренних инженерных сетей.

На этот год в Богородском округе запланирован капитальный ремонт в 54 МКД по 76 видам работ. Ремонт в одном только Ногинске затронет около 30 МКД. Также в адресный перечень вошли г. Старая Купавна, г. Электроугли, п. Обухово.

Открывать первые объекты планируется уже через неделю. Так, к работам приступят по адресу: г. Ногинск, ул. Ремесленная, д. 1А. Среди работ обозначены такие, как ремонт скатной крыши, системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности при газовых проточных водонагревателях, ремонт системы фасадного газопровода.

Уточнить адресный перечень можно по ссылке — https://bogorodsky-okrug.ru/docs/doc/postanovlenie-ob-utverzhdenii-munitsipalnogo-kratkosrochnogo-plana-realizatsii-programmy-kapitalnogo-490271