Более 20 крыш отремонтировали в Истре за лето

Сейчас из 26 адресов работы по обновлению кровель завершены уже на 21 доме в Истре. Сотрудники коммунальных служб уже приступили к ремонту еще четырех крыш, а последнюю сделают до конца сезона.

Рабочие проводят ремонт в Истре на улице Юбилейная, № 1, две крыши обновляют в Дедовске: на улице Гвардейская, № 11 и Жукова, № 3 и еще одну в Чеховском на доме № 16. Последнюю плоскую кровлю заменят тоже в Дедовске на доме № 9, на улице Энергетиков.

Капитальный ремонт кровли подразумевает не только замену старого покрытия, но и целый комплекс мероприятий. В него входит полное удаление изношенных слоев, армирование и создание прочной бетонной стяжки. Также необходимо установить пароизоляцию и уложить два слоя утеплителя, а в завершение — финишное покрытие из двух слоев современного и долговечного кровельного материала.

Также важным этапом является восстановление инженерных систем, таких как вентиляционные шахты и выходы на крышу.