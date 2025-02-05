Более 20 котельных реконструируют в Чехове в 2025 году

При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Чехов вошел в масштабную программу модернизации объектов теплоснабжения. В округе реконструируют 22 котельные и 25 километров тепловых сетей.

Работы по государственной программе на территории муниципального округа Чехов начнутся в 2025 году.

Сейчас уже заключены контракты и ведутся проектно-изыскательские работы по 11 котельным на территории округа. Кроме того, идет подготовка и согласование проектно-сметной документации по шести участкам тепловых сетей.

Все это должно существенно повлиять на повышение качества жизни жителей муниципального округа Чехов, обеспечение надежного теплоснабжения и создание комфортных условий для проживания жителей.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».