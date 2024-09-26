Более 20 котельных и теплосетей Минобороны передали округам Подмосковья

Подольск, Бронницы, Одинцово и Наро-Фоминск приняли в собственность свыше 20 объектов ЖКХ, ранее принадлежавших Минобороны России. Это позволит своевременно обслуживать и ремонтировать котельные и теплосети, чтобы не допустить крупных аварий зимой.

Министерство имущественных отношений Московской области уточнило, что котельные, тепловые пункты и сети переданы округам из федеральной собственности на безвозмездной основе.

В Подольск передали котельную, две наружные сети теплоснабжения и земельный участок на улице Маштакова.

В муниципальную собственность Бронниц перешли две котельные, два тепловых пункта, две сети ГВС, две сети теплоснабжения и два земельных участка.

Одинцовский округ принял котельную, центральный тепловой пункт, две теплосети и два земельных участка в Кубинке-8, а также котельную, семь объектов ЖКХ и два участка в деревне Чапаевка.

Н а баланс Наро-Фоминского округа переданы две теплосети холодного водоснабжения и водоотведения на улице Шибанкова.

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