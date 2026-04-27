Более 20 контейнерных площадок модернизируют в округе Пушкинский в 2026 году

Обновление площадок для сбора мусора обсудили на еженедельном совещании 27 апреля. Оно прошло с участием главы округа Максима Красноцветова под председательством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

На встрече также оценили работу коммунальных служб во время снегопада. Особое внимание уделили социальным объектам, входным группам, тротуарам, спускам и остановкам общественного транспорта. Все коммунальные и дорожные службы переведены на усиленный режим. Сотрудники «Мособлэнерго» и «Россетей» оперативно восстанавливают электроснабжение в округе.

На общеобластном субботнике, который состоялся 25 апреля, благодаря усилиям жителей, работников коммунальных служб, сотрудников предприятий и волонтеров Пушкинский заметно преобразился. В парках, у социальных учреждений и на дворовых территориях убрали прошлогоднюю листву, сухие ветки и бытовой мусор, привели в порядок ограждения и спилили сухие деревья.

Всего в округе насчитывается около 2,5 тысячи контейнерных площадок. Их модернизация — одно из важных направлений благоустройства территории. Глава округа также напомнил, что с 20 апреля в Подмосковье введен особый противопожарный режим, и призвал жителей соблюдать правила безопасности: не разводить огонь рядом с высокой травой и деревьями, не сжигать сухую траву и мусор вне специально отведенных мест.