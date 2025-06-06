Более 20 контейнерных площадок модернизируют в Химках

С 16 июня в городском округе Химки начнутся масштабные работы по обновлению контейнерных площадок. Всего модернизируют более 20 зон сбора мусора.

Обновление коснется и уже существующих площадок, и новых точек. Работы проведут в Старых и Новых Химках, Сходне, Левобережном, Луневском и Кутузовском. Список локаций, где пройдет модернизация опубликовали на официальном сайте администрации округа. Это предварительный список, который будут дополнять в зависимости от поступающих от жителей обращений.

Специалисты приведут контейнерные зоны к единому стандарту. Там сделают удобные и безопасные подъезды для спецтехники, площадки защитят от погодных условий. Все это создаст более чистое и аккуратное пространство рядом с жилыми домами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.