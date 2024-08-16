Более 20 компаний Подмосковья стали призерами всероссийской премии «Экспортер года»

Лучших экспортеров страны определили в рамках всероссийской премии «Экспортер года — 2024». В число лучших вошли 22 компании из Московской области. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Представители региона стали победителями и призерами в 17 номинациях. ООО «Торговая компания „Мираторг“» заняла три первых места. Компания экспортирует мясо, субпродукты и зерно. АО «Капитал-Прок» стало первым в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК». Отмечается, что предприятие экспортирует корма и кормовые добавки для всех видов сельскохозяйственных животных в восемь стран.

В число лучших также вошли ООО «Плодоимпорт», экспортирующее консервы под брендом «Дядя Ваня», ООО «Соломон-трейд», а также ЗАО «Московская пивоваренная компания».

Напомним, премия «Экспортер года» стартовала в 2019 году. Она направлена на поощрение организаций и ИП, достигших высоких результатов в экспортной деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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