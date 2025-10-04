Более 20 команд из Красногорска поучаствуют в Единой школьной лиге Подмосковья

В Единой школьной лиге Подмосковья примут участие 20 муниципальных команд. Недавно прошла жеребьевка, в ходе которой сборные поделили по группам.

Участникам предстоит показать себя в лазертаге и кибер-футболе, а также в мини-футболе, шахматах и волейболе.

«Соревнования начнутся с 20 октября. Торжественное открытие пройдет в стенах МАУ СОК „Опалиха“. Всех приглашаем на торжественное открытие. Соревнования начнутся с дисциплины „мини-футбол“ и далее будут продолжаться по календарю соревнований», — сказал и. о. заместителя начальника Управления по физической культуре Валентин Олехнович.

Соревнования пройдут в Нахабине, Путилкове, Павшинской пойме и Отрадненском.