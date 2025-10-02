Более 20 километров трассы М4 капитально отремонтируют в Подмосковье

На федеральной трассе М4 «Дон» в Подмосковье проведут капитальный ремонт. Как сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы, проектную документацию, которая предусматривает расширение дороги до шести полос на участке с 71-го по 94-й километр, уже одобрили.

Общая протяженность ремонтируемого отрезка превысит 23 километра. В рамках проекта планируется реконструировать десять путепроводов, два моста через реку Каширку и один пешеходный переход. Также здесь построят две транспортные развязки и две зоны отдыха, а вдоль трассы установят шумозащитные экраны длиной свыше 7,5 километра.

После завершения работ участок дороги в Ступине станет современной скоростной трассой с шестью полосами движения, ширина каждой будет составлять от 3,5 до 3,75 метра.