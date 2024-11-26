Более 20 километров теплосетей обновили в Химках с начала года

В городском округе Химки продолжается плановый ремонт тепловых сетей. Специалисты ежедневно устраняют неполадки во всех микрорайонах муниципалитета: там трудятся 18 аварийных бригад и 45 единиц техники.

Сейчас специалисты «Теплоснабжающей компании Мосэнерго» ликвидируют повреждения на разводящих сетях центрального отопления на улицах Аптечная, Мичурина и Родионова. Помимо этого, они меняют запорную арматуру в центральном тепловом пункте на улице Пожарского.

В ближайшее время работники теплоснабжающей компании исправят недочеты на сетях центрального отопления и горячего водоснабжения на улицах Гоголя, Пожарского и Юбилейной. На Молодежной улице продолжат обновлять магистральную сеть.

Специалисты аварийных бригад проведут монтаж байпаса на улицах Гоголя и Кудрявцева и устранят повреждения на улицах Машинцева и Молодежной, а также на Ленинском проспекте.

Тепловую камеру восстановят на улице 9 Мая, а вблизи дома № 11 на Ленинском проспекте устранят повреждения на сетях горячего водоснабжения.

Отметим, что всего в Химках функционируют 57 котельных, 114 центральных тепловых пункта и 460 километров сетей холодного и горячего водоснабжения. В 2024 году в муниципалитете заменили уже почти 20 километров теплосетей.

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