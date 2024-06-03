Более 20 километров Новорижского шоссе отремонтируют к сентябрю

Участки трассы М-9 «Балтия» отремонтируют в Московской области к осени. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Дорожники заменят асфальт и уберут колейность. Работы уже стартовали на отрезке с 68-го по 83-й километр в прямом и обратном направлениях. Затем обновят полотно на участках с 22-го по 50-й километр общей протяженностью 10 километров.

Водителей предупреждают о ремонтных работах временные дорожные знаки. Работы планируется проводить круглосуточно, чтобы успеть завершить их в сентябре.

В этом году «Центравтомагистраль» планирует обновить еще более 100 километров федеральных автодорог Московской области.

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