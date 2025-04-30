Более 20 километров дорог отремонтируют в Воскресенске в 2025 году

Масштабные работы по ремонту дорог стартовали в городском округе. Всего на дорогах местного значения в этом году приведут в порядок более 22 километров дорожного полотна на 68 участках.

В микрорайоне Лопатинский отремонтируют дорожное покрытие на Центральной и Комсомольской улицах, а также на улице Промплощадка. Специалисты уже сняли старый асфальт, поэтому водителям необходимо быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий.

Дорожные работы в Воскресенске будут выполнять с апреля по октябрь в несколько этапов. Они проводятся в рамках федеральной программы «Инфраструктура для жизни». Программа ремонта формировалась с учетом пожеланий жителей муниципалитета.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году отремонтируют около 1,5 тысячи участков.