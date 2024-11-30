Более 20 катков зальют в Балашихе

В парках «Пехорка» и Пестовском катки с искусственным покрытием откроются 1 декабря. На спортивных объектах можно покататься на стадионе «Криогенмаш», в микрорайоне Керамик на Береговой улице и в микрорайоне Саввино на Саввинской улице.

Также катки зальют во дворах на улицах Новая, 38, Пролетарская, 2, Пионерская, 7 и 23, и на Саввинском шоссе, 4/1, в микрорайоне Железнодорожный. В районе Новый свет можно покататься у доме № 12 на Солнечной улице и у дома № 13 на улице Гагарина. Помимо этого, заработают катки у дома № 10 на Зеленой улице, у дома № 19 на Первомайской улице, у дома № 13 на Твардовской улице, у дома № 4 на Спасском бульваре, в микрорайоне Павлино между домами № 21 и 22, в районе Салтыковка у дома № 7 на Школьной улице, на Советской, 2, в микрорайоне Купавна на улице Адмирала Кузнецова, 4, на улице Струве, 9, и Ситникова, 6.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».