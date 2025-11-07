Более 20 картин представят на выставке в аэропорту Жуковский

Посвященную небу и авиации выставку картин «АвиаАрт» откроют в общей зоне пассажирского терминала Международного аэропорта Жуковский 11 ноября. В экспозиции представят свыше 20 работ российских и зарубежных художников.

Посетители увидят картины таких мастеров живописи, как Дмитрий Терехов, Ксения Кашпур, Марина Жадаева, Ольга Шумилова, Антон Стребков и других авторов из России и Канады.

«АвиаАрт» — пилотный проект национальной инициативы «Культурный код 2.0». Его реализуют при содействии аэропорта Жуковский, проекта «Легенды авиации», художественной галереи «Летай» и сообщества «Хочу в Жуковский».

Открытие выставки состоится 11 ноября в 14:00. Увидеть работы художников можно будет на втором этаже общей зоны пассажирского терминала Международного аэропорта Жуковский. Вход для всех желающих свободный.