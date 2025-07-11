Более 20 канализационных станций отремонтируют в Чехове в 2026 году

Реконструкция коммуникаций, насосных станций и очистных сооружений в Чехове будет проходить по региональной программе. Всего в решении правительственной комиссии фигурирует 66 объектов.

Сообщается, что на первом этапе вошли 24 объекта, на которые выезжала экспертная комиссия. Она подтвердила необходимость срочного ремонта четырех канализационных насосных станций в поселке Любучаны, а также в таких населенных пунктах, как Чепелево, Манушкино, Березки и Столбовая.

Также в планах строительство локальных очистных сооружений в деревнях Беляево, Хлевино, Детково и канализационной насосной станции на улице Гарнаева в Чехове. Ремонтные работы проведут и на водозаборных узлах с постройкой наземных резервуаров чистой воды и станций второго подъема.

«Реконструкция городских очистных сооружений продолжится в течение двух лет. В результате мы получим полностью обновленный современный объект», — отметил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.