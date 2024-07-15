Более 20 камер видеонаблюдения установят в Химках на этой неделе

Работы проведут по программе «Безопасный регион». Новые системы видеонаблюдения установят до конца этой недели. Камеры появятся на улицах Совхозная, Молодежная, Ленина, Вишневая, Мичурина, Первомайская, 9 Мая, Академика Грушина, а также на проспекте Мира и в микрорайоне Планерная.

«На этой неделе территории Химок мы установим более 20 камер видеонаблюдения: 19 будут находиться у контейнерных площадок и еще две на детских игровых», — рассказал заместитель главы городского округа Химки Александр Цуканов.

Благодаря реализации программы «Безопасный регион» в Химках установили около шести тысяч камер наблюдения. В этом году в городском округе появятся еще более тысячи систем.

«Вопрос установки камер не теряет своей актуальности, потому что все больше различных служб ими пользуется. Это не только вопрос безопасности, так как благодаря камерам видеонаблюдения мы может отслеживать и вести мониторинг содержания территорий городского округа», — подчеркнул первый заместитель главы Химок Родион Левочка.

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