Более 20 ИИ-проектов Подмосковья представили на портале «Цифровой регион»

На портале «Цифровой регион» разместили 184 ИИ-решения из 37 регионов России. Каждое из них прошло верификацию Центром развития искусственного интеллекта. Среди них 25 проектов Подмосковья.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, в число лидеров по количеству загруженных на портал решений вошли Московская, Новосибирская, Тюменская, Сахалинская и Челябинская области.

«Теперь все субъекты России имеют на портале личный кабинет, что позволяет оперативно загружать разработки — так лучшие практики быстрее проходят проверку и становятся доступны всем. На портале уже опубликовано 184 ИИ-решения, из которых 25 — проекты Московской области», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Среди проектов 49 связаны со сферой здравоохранения, 47 — с госуправлением и 23 — с безопасностью. Подмосковье представило ИИ-решение по контролю за питанием в соцучреждениях и надзором несанкционированной уличной торговли.

На портале можно изучить все опубликованные решения и подать заявку на внедрение новых.