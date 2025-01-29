Более 20 глубинных насосов заменили в Одинцовском округе в 2024 году

Специалисты предприятия «Одинцовская теплосеть» заменили 22 глубинных насоса в прошлом году. Такое оборудование поднимает воду из артезианских скважин и направляет ее на водозаборные узлы.

На улице Маршала Жукова в центральном тепловом пункте № 5 установили два насоса с частотным регулированием. Это необходимо для сокращения потребления электроэнергии. Также на водозаборном узле поселка ВНИИССОК заменили 160 метров водоподъемных труб и четыре насосных агрегата, которые отвечают за подачу воды.

Также на улице Чистяковой около дома № 76 в 2024 году капитально отремонтировали водопроводную камеру. Здесь провели гидравлические испытания, проверили на прочность и герметичность новые элементы систем. На заключительном этапе специалисты продезинфицировали трубопровод для соблюдения санитарных норм.

В Одинцовском округе ежегодно проводят модернизацию объектов теплоснабжения в рамках профильной программы губернатора Московской области. В 2024 году в нее включили ремонт 12 участков тепловых сетей и двух котельных.