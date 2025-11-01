Более 20 гектаров леса очистили от мусора вблизи деревни Борисово в Серпухове

Более 20 человек приняли участие в субботнике, организованном специалистами филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» вблизи деревни Борисово городского округа Серпухов. Подобные мероприятия здесь стали доброй традицией, они проводятся в течение всего теплого периода.

На этот раз общими усилиями было собрано почти 2,5 кубометра мусора. Итогом субботника стали 21,5 гектара чистого леса.

«Субботники – дело хорошее и полезное, однако важно не забывать, что в определяющей степени состояние окружающей среды зависит от сознательности самих граждан. Известна истина: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», – сказал директор филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» – лесничий Алексей Талалаев.

Подобные мероприятия являются напоминанием о том, что совместными усилиями мы сможем сохранить леса, реки и парки для будущих поколений.