Более 20 елочных базаров откроют в Ленинском округе

В этом году в Ленинском округе откроют 23 елочных базара. Продажи начнутся в середине декабря и продлятся до конца месяца.

Об этом сообщили в пресс‑службе главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Елочные базары функционируют на территории Ленинского городского округа с 2014 года. Все объекты будут обеспечены сертификатами качества и сопроводительными документами, подтверждающими законность заготовки, сортировку и соответствие елок требованиям реализации хвойной продукции», — отметили в пресс-службе муниципалитета.

Точки продаж разместят в Видном, Развилке, Молокове, Совхозе имени Ленина, Лопатине, Боброве, Мисайлове, Битце, Горках Ленинских, Володарском, Мещерине и других населенных пунктах округа. Базары оформят в едином стиле в соответствии с брендбуком проекта «Зима в Подмосковье».

Стоимость одного дерева будет зависеть от вида, размера и сорта. Продавцы представят как компактные модели для квартир, так и крупные экземпляры для частных домов и общественных пространств. Законодательные требования продажи елок и сосен подразумевают наличие у продавца соответствующих документов от питомника, подтверждающих правомерность вырубки.