Более 20 дворовых территорий благоустроят в Химках в 2025 году

В этом году в Химках проведут масштабное благоустройство дворовых территорий. В рамках работ обновят дорожное покрытие, модернизируют детские площадки, установят системы видеонаблюдения и выполнят озеленение.

Во всех микрорайонах города специалисты Объединенного городского хозяйства проведут обновление дворовых территорий. В местах, где это необходимо, заменят асфальт, обустроят пешеходные дорожки, нанесут парковочную разметку. Для безопасности жителей во дворах установят камеры видеонаблюдения и создадут зеленые зоны.

Дополнительно в Химках модернизируют 18 детских площадок. На них появятся новые игровые комплексы, информационные стенды, наружное освещение и малые архитектурные формы. Также будет обустроена система видеонаблюдения и удобные подходы к площадкам. Новые игровые зоны разработаны с учетом потребностей детей разных возрастов.

В 2024 году в Химках обновили 19 дворов, уложив 73 тысячи квадратных метров нового покрытия. Кроме того, по 32 адресам установили современные детские площадки.