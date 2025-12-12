Более 20 дворовых территорий благоустроят в Дмитровском округе в 2026 году

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов провел в администрации очередной «Час благоустройства». Темой обсуждения стали вопросы реализации программ и проектов, направленных на повышение качества содержания общественных территорий и создание комфортной среды для проживания населения.

Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства Алексей Гладков рассказал о ходе реализации государственной региональной программы «Светлый город». В этом году модернизировали 17 километров линий уличного освещения. На ряде объектов установлены новые опоры со светодиодными лампами, которые потребляют меньше электроэнергии, обеспечивая при этом более качественное и яркое освещение.

Директор учреждения «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Завалишин подвел итоги реализации областной программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий». Работы в 2025 году выполнены на 18 территориях округа. В результате во дворах многоквартирных домов появились дополнительные парковочные места, тротуары, современное освещение, зоны для отдыха различных групп жителей

На следующий год комплексное благоустройство планируют провести по 23 адресам в Дмитрове, Новосинькове, Некрасовском, Внукове и других населенных пунктах.

Также в текущем году обустроили около километра народных троп по 14 адресам. В результате там появились удобные широкие тротуары с освещением. В следующем году планируется обустроить 17 народных троп.