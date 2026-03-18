Более 20 дворов благоустроят в Подольске в 2026 году
Комплексное обновление пройдет в рамках государственной программы Московской области «Чистый регион», которая рассчитана на 2026–2030 годы. Ее ключевая цель — повышение качества жизни населения.
Работы затронут дворы на улицах Пионерская, Ватутина, Победы, Народная, Парковая, Литейная, Чистова, Свердлова, Кирова, Высотная, Юбилейная, Большая Серпуховская, 50 лет ВЛКСМ, Индустриальная, Плещеевская, Суворова, Левитана, 1-я Садовая, Покровская, Почтовая, на проспекте Юных Ленинцев и на Красногвардейском бульваре.
Также дворовые территории обновят в микрорайонах Ивановский, Силикатная, Восточный, Шепчинки, Юбилейный, Межшоссейный, Высотный и в поселках Сельхозтехника, Лесные Поляны.
Программа призвана решить системные проблемы, среди которых — большое количество устаревших дворовых территорий, требующих приведения в нормативное состояние.