Более 20 дворов благоустроят в Химках в 2025 году

В Химках специалисты «Объединенного городского хозяйства» продолжают реализовывать программы комплексного благоустройства. Подрядчики обновляют асфальтовое покрытие, ремонтируют тротуары и монтируют элементы современной городской инфраструктуры. Всего в этом году приведут в порядок 22 двора.

На улице Зеленая в микрорайоне Левобережный идут работы во дворах домов № 19 и № 20. Здесь укладывают новое асфальтовое покрытие на проездах и пешеходных зонах. Аналогичные мероприятия проходят на улице Родионова у домов № 9 и № 11, а также на Молодежной улице в районе домов № 30, № 30 А, № 32 и № 34.

На Юбилейном проспекте, рядом с домом № 72, и на Парковой улице у дома № 5 также укладывают асфальт. Кроме того, на Горной улице специалисты начали подготовку к фрезеровке старого полотна — это необходимый этап перед устройством нового покрытия.

Все работы выполняются постепенно, чтобы минимизировать неудобства для местных жителей. Как подчеркивают в администрации, все мероприятия проходят в соответствии с утвержденным графиком и с соблюдением стандартов качества.