Более 20 дворов благоустроят в Химках в 2025 году

Новый этап работ по благоустройству дворовых территорий стартовал в Химках. Всего специалисты приведут в порядок 22 двора.

Работы пройдут во всех микрорайонах округа: в Сходне, на Левом берегу, в Старых и Новых Химках. Перечень будет зависеть от состояния каждого двора индивидуально.

Специалисты планируют заменить асфальтовое покрытие, обновить игровые площадки и установить современные системы видеонаблюдения и освещения. Также проведут озеленение.

Первые результаты жители Химок увидят уже к середине лета. Так, к концу июля завершится благоустройство дворовых территорий в Старых Химках на улицах Чкалова, Мичурина, Спартаковской и Ленинградской.

Кроме того, в Старых Химках специалисты будут трудиться на улице Родионова. Приведут в порядок дворы и в микрорайонах Сходня и Подрезково.

Отметим, что коммунальщики отремонтируют 18 детских площадок, а во дворах жилых домов установят информационные стенды и малые архитектурные формы.