Более 20 дворов благоустроят в Химках в 2025 году

Во всех микрорайонах Химок в этом году обновят дворовую инфраструктуру. Работы коснутся 22 локаций, их проведут поэтапно, чтобы не доставлять неудобств жителям.

Специалисты начали ремонтировать дорожное полотно влизи домов № 18 А и № 18 Б на улице 9 Мая. С помощью специальной техники рабочие снимают старое покрытие и укладывают новый асфальт. Также там обновляют бортовые камни.

Асфальтобетонное покрытие реконструируют и рядом с домами № 9, № 9 А и № 11 на улице Родионова, вблизи домов № 30, № 30 А, № 32 и № 34 на Молодежной улице, а также во дворе дома № 5 на Парковой улице и у дома № 72 на Юбилейном проспекте.

Работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров уже провели во дворах на улицах Мичурина, Чкалова и Зеленая. Теперь сотрудники «Объединенного городского хозяйства» благоустраивают и озеленяют прилегающие территории.